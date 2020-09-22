Екатеринбург, , 11:02 — REGNUM В Свердловской области дали отопление уже 87% объектам социальной сферы и культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

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Тепло получили 91,8% интернатов (146 объектов), 90,9% детских садов (1541), 89,6% школ (963), 87,5% медучреждений (945), 81,5% учреждений культуры (969) и 78,4% прочих соцобъектов (78,4%).

В 53 муниципалитетах удалось подключить к отоплению 100% организаций соцсферы, отмечают в департаменте. В Екатеринбурге дали тепло 83% таких учреждений. А в восьми муниципалитетах пока отапливаются меньше половины соцобъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, уже 43 муниципалитета Свердловской области полностью подключили к теплу.

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