Красноуральск, Свердловская область, , 10:28 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области руководящий сотрудник одной из фирм признан виновным в угрозе применения насилия против представителя власти. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, в ночь на 1 мая он был пьяным в машине возле гаражного бокса на улице Устинова. Его заметили сотрудники ГИБДД и потребовали документы. В ответ граждан хотел укрыться от них в боксе, а затем взял в руки топор и замахнулся на одного из полицейских, пригрозив применить это орудие.

«Привести угрозу в исполнение не позволили дальнейшие грамотные действия стражей порядка», — говорится в сообщении ведомства.

Гражданин признал свою вину. По части 1 статьи 318 УК РФ ему грозило до пяти лет колонии. Суд назначил подсудимому 15 тыс. рублей штрафа.