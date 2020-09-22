Джакарта, , 10:21 — REGNUM Министерство исследований и технологий Индонезии работает над ускорением обретения Индонезией независимости в предоставлении и разработке вакцины против COVID-19, сообщает Kompas.

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«Независимость страны в предоставлении вакцины против Covid-19 важна для обеспечения удовлетворения потребностей в вакцинах для всего индонезийского народа», — заявил министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро.

По его словам, учитывая население Индонезии, стране потребуется более 260 миллионов ампул вакцины.

Известно, что группа по разработке вакцины была сформирована с целью ускорения разработки вакцины в Индонезии и обеспечения национальной независимости.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что в настоящее время только 20 из 4741 университетов Индонезии перешли на онлайн-обучение.

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