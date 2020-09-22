Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Двое пациентов с COVID-19 скончались в Грузии за последние сутки. Об этом 22 сентября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

По данным журналистов, в Кутаиси умерла пожилая пациентка, которую привезли туда в тяжёлом состоянии из Батуми несколько дней назад. Она страдала рядом сопутствующих заболеваний.

Про второго умершего сообщается, что это был 72-летний мужчина. Его лечили в Батуми.

«Мужчина был в бессознательном состоянии. У него случился инсульт, и его состояние стало крайне тяжелым. Он умер вчера вечером», — сообщили журналистам в батумской республиканской клинике.

Стоит отметить, что число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 в Грузии достигло 22. В сентябре в стране резко выросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии назвали причину роста темпов распространения SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: В Грузии за сутки выявили более 200 случаев заражения коронавирусом