Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM Уже в 43 территориях Свердловской области обеспечили стопроцентное подключение отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики регион.

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Всего отопительный сезон начался в 93 муниципалитетах, в 43 из них тепло подано в 100% жилого фонда и социальных объектов. Какие это муниципалитеты, не уточняется.

Также сообщается, что в 53 территориях полностью подключили к отоплению объекты соцсферы, в 51 — жилищный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2020 года на Среднем Урале выпал первый снег.

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