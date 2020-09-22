Киев, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки на Украине скончались 59 человек, ранее заразившихся коронавирусом. Об этом 22 сентября сообщил специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки на Украине подтвердили 2884 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1717 пациентов.

Всего за время пандемии на Украине выявили 181 237 случаев заражения. От последствий, вызванных COVID-19, скончались 3642 человека, выздоровели почти 80 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал пандемию коронавируса главной проблемой страны.

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