Москва, , 09:00 — REGNUM В пяти регионах России из-за похолодания ожидается рост числа пожаров, сообщили в МЧС РФ.

Так, в третьей декаде сентября прогнозируется рост количества техногенных пожаров и взрывов бытового газа на территории Вологодской, Костромской, Тверской, Архангельской и Мурманской областей.

По данным ведомства, рост числа пожаров возможен из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительных систем и установок, а также печного отопления, перегрузок электросети и «обычной беспечности граждан».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, чаще всего пожары в России происходят из-за непотушенных сигарет. Второй распространённой причиной является неправильная эксплуатация печного отопления в частных жилых домах. На третьем месте — неисправное электрооборудование, включая короткое замыкание, перегрузку приборов и большие переходные сопротивления.

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