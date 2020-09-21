Москва, , 16:48 — REGNUM Предложенный законопроект о всероссийском сносе и изъятии недвижимости может стать существенным стимулом развития программ застроенных территорий в российских регионах, и в особенности в Санкт-Петербурге. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 сентября заявило член генерального политического совета Партии Роста Дмитрий Панов. Он отметил, что ранее такие условия, как учет мнений двух третей жильцов и возможность расселения за пределами квартала, и стали «камнем преткновения» для петербургской программы.

«В то же время, требует дополнительной законодательной проработки вопрос использования механизмов комплексного развития территории при застройке реновируемых кварталов. Из-за недостаточного нормативно-правового регулирования норма о принудительном изъятии земельных участков по инициативе местных органов власти была исключена из соответствующего законопроекта 2018 года», — подчеркнул Панов.

По его словам, важным нововведением законопроекта стала возможность привлечения частных инвесторов с необходимым опытом реализации жилищных проектов, к участию в программах реновации посредством аукционов. «Существенным дополнением к этому, по мнению экспертного сообщества, могло бы стать закрепление возможности для местных органов власти принимать решения о предоставлении льгот и преференций инвесторам. Это позволило бы повысить экономический интерес участников, особенно учитывая высокие удельные затраты на организацию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях реновации», — добавил эксперт.

Напомним, так называемый законопроект о реновации в субъектах РФ предусматривает единый механизм комплексного развития территорий с разными основаниями принятия решений для аварийного жилья, ветхого жилья и для промышленных территорий.

Читайте подробнее: Законопроект о распространении реновации в регионы внесен в Госдуму