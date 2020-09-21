Дар-эс-Салам, Танзания, , 15:18 — REGNUM Верховный суд округа Дар-эс-Салам приговорил к смертной казни пятерых фигурантов по делу об убийстве члена комиссии по внесению поправок в конституцию Танзании Сенгондо Мвунги. Об этом передает газета Nipashe.

По информации журналистов издания, Мсигва М., Мианда М., Паоло М., Лонгишу Л. и Джон М. были признаны виновными в преднамеренном убийстве члена комиссии.

Шестой фигурант по делу Джума К. был освобожден из-под стражи в связи с отсутствием доказательств его вины, отмечают репортеры.

Приговор был вынесен судьей Сеифом Кулитой. Впервые обвинения были зачитаны фигурантам дела 6 апреля 2017 года.

По информации стороны обвинения, преднамеренное убийство Мвунги было совершено группой лиц 3 ноября 2013 года в районе Мсакузи города Дар-эс-Салам.