Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM На Среднем Урале подключили отопление к 83% школ, больниц и детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Радиатор центрального отопления SimonP

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Так, в регионе дали тепло к 88,43% детских садов, около 83% школ и больниц, 77,5% учреждений культуры, 87,42% интернатов.

Жилой фонд пока подключен к теплу не так активно — батареи включили лишь в 50% жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2020 года на Среднем Урале зафиксировали первый снег.

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