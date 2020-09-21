Пенза, , 12:56 — REGNUM За сутки коронавирусную инфекцию в Пензенской области выявили у 92 человек, из них 26 — несовершеннолетние. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Возраст заболевших детей разный — от 8 месяцев до 17 лет. Самое большое число инфицированных пациентов за сутки выявлено в Заречном — 39 человек, в Пензе — 13 жителей, в Пензенском районе — 11 заболевших, по пять человек — в Городищенском и Белинском районах.

Всего сняли с коронавирусного учета 30 821 человека, под наблюдением врачей остаются 4609 пензенцев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 92 жителя региона. По состоянию на 21 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 10 061 человека. Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8524 пензенца, за сутки — 19 пациентов. 122 человека скончались от последствий заражения коронавирусом.

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