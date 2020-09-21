Пенза, , 11:15 — REGNUM В Пензенской области за сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 92 жителя региона. По состоянию на 21 сентября коронавирусная инфекция выявлена с начала пандемии у 10 061 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента начала наблюдения выздоровели 8524 пензенца, за сутки — 19 пациентов. 122 человека скончались от последствий заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 сентября выявили 1062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 147 655 случаев.

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