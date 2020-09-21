Мпанда, Танзания, , 12:16 — REGNUM Верховный суд округа Мпанда в области Катави приговорил 20-летнего жителя муниципалитета Мпанда Саида Селемани к тюремному заключению сроком на 60 лет за изнасилование ученицы второго класса старшей школы имени Святой Марии. Об этом передает газета Mtanzania.

По информации журналистов издания, для подтверждения факта изнасилования была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщил прокурор Грегори Мхангва, Селемани изнасиловал потерпевшую два раза — 23 ноября 2019 года и 4 декабря 2019 года в районе Мсасани. Он добавил, что 4 декабря юношу задержали на месте преступления.

По версии защиты, во время задержания Селемани находился в доме с девушкой, чтобы помочь ей переехать в дом к своей семье, поскольку родители девушки якобы выгнали ее из дома. Однако суд отклонил версию стороны защиты и принял сторону обвинения.

Пострадавшая также предстала перед судом и дала показания против задержанного.