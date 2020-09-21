Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Группа энтузиастов пытается перенести первую сюжетную главу игры Half-Life 2 на движок Half-Life: Alyx. Об этом 21 сентября сообщает «Игромания».

Авторы инициативы также представили первый трейлер проекта. Сообщается, что в виртуальной реальности будет доступна только глава Point Insertion («Прибытие»).

Напомним, Half-Life: Alyx — это популярная компьютерная игра для устройств виртуальной реальности. Её релиз состоялся 23 марта 2020 года.

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