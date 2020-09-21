Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Петербурге набирает ход кампания по вакцинации от гриппа. Однако до запланированного уровня в 60% привитого населения пока еще далеко.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, по состоянию на 21 сентября в городе привито против гриппа 644 743 человека, в том числе 146 152 ребенка.

«Охват прививками против гриппа составляет 11,98% населения города», подсчитали в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация жителей Санкт-Петербурга от гриппа началась в конце августа. Планируется вакцинировать от гриппа и ОРВИ 60% населения — 3,2 млн человек.

Тем временем, по данным Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями пока что находится на неэпидемическом уровне. Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано.

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