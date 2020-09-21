Тбилиси, , 11:50 — REGNUM Несмотря на значительный рост в Грузии количества выявленных носителей коронавируса в сутки, страна остается, сточки зрения эпидемиологической обстановки, в безопасной «зеленой зоне». Об этом, как передает «Общественное телевидение», 21 сентября сказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

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«Учитывая количество пациентов на миллион населения и количество смертей, мы все еще находимся в «зеленой зоне», посмотрим, какой будет динамика», — сказала врач.

Эзугбая отметила, что в последнее время в стране за сутки выявляли от 152 до 196 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что, по ее мнению, говорит о стабилизации обстановки. А в Аджарии, где самая сложная эпидемиологическая ситуация в стране, намечается тенденция по снижению темпов распространения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 сентября, в Грузии выявили 3695 носителей коронавируса. За последние сутки — 193. Скончались 20 человек с COVID-19. В стране, по официальным данным, от 3,5 до 3,7 млн жителей.

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