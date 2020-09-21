Нур-Султан, , 09:02 — REGNUM Бывший ответственный секретарь МИД Казахстана Анарбек Карашев получил два года ограничения свободы за злоупотребление полномочиями, сообщили в пресс-службе суда №2 района Байконур в Нур-Султане.

Во время судебного процесса прокурор отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации денежных средств. На скамье подсудимых также оказались экс-посол Казахстана в Узбекистане, бывший директор хозяйственного управления МИД, бывший работник управления и руководитель одного из ТОО.

Напомним, в 2018 году в антикоррупционной службе Казахстана сообщили, что Анарбек Карашев подозревается в получении взяток на системной основе. Деньги чиновник получал от подчиненных за покровительство на службе.

Читайте также: В Казахстане могут ужесточить наказание за коррупцию менеджеров банков