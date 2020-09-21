Ставрополь, , 08:52 — REGNUM На Ставрополье завершилась четвертая смена Северо-Кавказского форума «Машук». В ходе торжественной церемонии закрытия 20 сентября было названо имя победителя, которому достался приз — автомобиль Lada Granta. Им стала представительница Кабардино-Балкарии Олеся Постникова.

Она набрала больше всех баллов по итогам всех четырех смен «Машука». Приз предоставлен генеральным партнером форума — ПАО «Россети Северный Кавказ». По словам награжденной, победа стала для нее неожиданностью, у нее пока даже нет прав на управление транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодный Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводился в 2020 году уже в 11-й раз. Из-за пандемии коронавиурса три смены форума проходили в онлайн-режиме и только на последнюю — четвертую — смену пригласили самых активных участников, между которыми был разыгран автомобиль.

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