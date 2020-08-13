Ставрополь, , 13:44 — REGNUM Участники XI Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» могут выиграть автомашину Lada Granta. Такую возможность им предоставил генеральный партнер форума — ПАО «Россети Северный Кавказ».

Обладателем автомобиля станет самый лучший участник форума, набравший 300 баллов по итогам первых трех смен, сообщили 13 августа в пресс-службе форума.

«По итогам трёх смен будет составлен рейтинг машуковцев. Набравшие максимальное количество баллов 300 человек будут приглашены для участия в четвёртой офлайн — смене. <…> Именно там развернётся основная борьба за автомобиль, ключи от которого представители ПАО «Россети Северный Кавказ» вручат самому лучшему участнику «Машука», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» стартовал 10 августа. Три смены форума будут проходить в дистанционном режиме. Последнюю четвертую смену планируют провести в Пятигорске во второй половине сентября.