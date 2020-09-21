Новосибирск, , 06:14 — REGNUM Главный режиссер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ) Вячеслав Стародубцев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своём Instagram.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Со мною все в порядке. У меня COVID-19 в лёгкой форме. Я под пристальным наблюдением удивительных врачей, — написал Вячеслав Стародубцев. — Поздравляю ещё раз свой любимый Новосибирский театр оперы и балета с открытием сезона, моё сердце с вами. Спасибо всем вам за беспокойство и тепло. Пожалуйста, берегите себя и своих близких».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новосибирский государственный академический театр оперы и балета открыл продажу билетов на спектакли. Оперный сезон 19 сентября открыла премьера новой постановки оперы Петра Чайковского «Иоланта». Балетный сезон начнётся 2 октября, новый сезон на Малой сцене стартует 26 сентября.

Читайте также: Новосибирский оперный театр возобновил продажу билетов после карантина