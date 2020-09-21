Монгун-Тайгинский район, Тува, , 06:13 — REGNUM Власти Республики Тувы ввели на территории Монгун-Тайгинского района карантин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято в связи с необходимостью усиления мер по недопущению распространения коронавируса.

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Таким образом, с 19 сентября «до особого распоряжения» введён запрет на въезд и выезд из района для всех, за исключением спецтранспорта. Кроме того, здесь запретили проведение массовых мероприятий. Для граждан старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, а также беременных женщин введён режим самоизоляции.

Минздраву республики и муниципальным органам власти поручено обеспечить соблюдение масочного режима, медицинское наблюдение за лицами в очагах в сёлах Кызыл-Хая, Мугур-Аксы.

Напомним, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике превысило 7,3 тыс. Как сообщало ИА REGNUM, носители выявляются в самых разных районах республики.

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