Тандынский район, Тува, , 09:23 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили специалисты за последние сутки в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 7321.

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Наибольший суточный прирост зарегистрирован в этот раз в Тандинском районе, где диагноз подтвердился у девяти жителей. Также новые случаи подтверждены в Чаа-Хольском (5), Барун-Хемчикском (4), Пий-Хемском и Сут-Хольском (по 3 случая) районах и так далее. В Кызыле также выявили три новых случая.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 25 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 22. За весь период выздоровели 6813 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом, или 93,1% от всех заболевших», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла остаются на лечении 60 тяжёлых больных, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время эпидемии в республике зарегистрировано 95 летальных случаев с основным диагнозом COVID-19. При этом самому молодому умершему было 38 лет. Всего в возрасте до 59 лет скончались 34 человека.

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