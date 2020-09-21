Сеул, , 06:08 — REGNUM Школы южнокорейской столицы Сеула вновь открыли свои двери для учащихся, сообщает агентство Рёнхап.

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Сообщается, что власти Сеула приняли решение возобновить очное обучение в школах из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. При этом для учащихся старших классов сохранят смешанный формат обучения — часть занятий будут проходить очно, а часть — дистанционно.

При этом школам Сеула необходимо будет соблюдать все санитарные требования, в том числе и требования по социальному дистанцированию. Также действует ограничение на число учеников в одном кабинете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее после резкой вспышки заболеваемости COVID-19 в августе были возобновлены карантинные ограничения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Уже на протяжении двух дней в стране фиксируют не более 100 случаев заражения ежедневно.

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