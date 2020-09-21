Иерусалим, , 02:35 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки выявили 4300 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на израильской территории достигло 187 902. Также за 20 сентября в Израиле скончались 20 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 1256 человек.

Отмечается, что в тяжелом состоянии находится рекордное число пациентов с начала пандемии — 643 человека. При этом уже выздоровели 134 069 человек, их выписали из медучреждений Израиля.