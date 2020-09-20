Вашингтон, , 16:01 — REGNUM На территории США за минувшие сутки было выявлено свыше 41 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 сентября сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 41 037 заразившихся SARS-CoV-2, и в результате этого их общее число стало составлять более 6,7 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 689 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 199 268.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились более 2,5 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что на Украине за минувшие сутки выявили 2966 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.

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