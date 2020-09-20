Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM На берегу озера Шарташ (Екатеринбург) состоялся фестиваль казачьих боевых искусств «Казачья сталь». Об этом заявил один из организаторов, атаман Хутора «Северный» Евгений Бунтов.

Мероприятие проходит уже в третий раз, передаёт портал «Е1». Участники метали серпы, топоры и ножи, стреляли из традиционного лука, сражались на мечах и саблях. Были и экстремальные состязания.

«Участники тянули «УАЗ-Патриот», который весит две тонны и двести килограмм», — привёл пример Бунтов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года казаки организовали на улицах Екатеринбурга антикоронавирусный патруль.

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