Москва, , 08:31 — REGNUM Специалист в области химического оружия, деятель экологического и татарского национального движения Вил Мирзаянов, который называет себя одним из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок», принес извинения российскому оппозиционному блогеру Алексею Навальному 19 сентября в эфире телеканала «Дождь».

Напомним, что российская внесистемная оппозиция, ведущие западные страны и окружение блогера утверждают, что Навальный якобы был отравлен боевым отравляющим веществом «из группы «Новичок». Кроме голословных заявлений, никаких подтверждений данному обвинению нет.

По заявлению российских специалистов из ГосНИИОХТ, Мирзаянов никогда не был разработчиком боевого отравляющего вещества «Новичок», он возглавлял отдел противодействия иностранным техническим разведкам в этом учреждении и имел доступ к соответствующим материалам. В начале 90-х годов Мирзаянов был обвинен в разглашении государственной тайны, но в итоге обвинения были сняты. Далее Мирзаянов занимался оппозиционной деятельностью, а в 1995 году эмигрировал в США. там он активно выступал за отделение Татарии от России.

Тем не менее западной и российской либеральной прессой Мирзаянов представляется как один из разработчиков «Новичка».

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился», — заявил он в эфире телеканала «Дождь».

Стоит отметить, что российские специалисты, в том числе один из реальных разработчиков «Новичка» Леонид Ринк в один голос утверждают, что Навальный никогда бы не выжил, если бы действительно был отравлен «Новичком», кроме того, рядом с ним неминуемо погибли бы люди. Но всего этого не произошло.

Мирзаянов же утверждает, что в 1993 году он якобы встречался с человеком, который подвергся отравлению «Новичком» и выжил. Татарский националист утверждает, что симптомы того давнего отравления похожи на описанные Навальным. Также Мирзаянов утверждает, что восстановление Навального займет около года.