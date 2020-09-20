Бейрут, , 01:47 — REGNUM Наибольшее число случаев заражения коронавирусом, выявленное за сутки, зафиксировано в Ливане. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В сводке минздрава указано, что за минувшие сутки в стране ПЦР-тесты проведены более 12 400 гражданам. Было выявлено 779 новых случаев заражения коронавирусом, пятеро пациентов с подтверждённым SARS-CoV-2 скончались. Одному из умерших от последствий заболевания COVID-19 пациентов было всего 18 лет.

Главный врач госпиталя имени Рафика Харири при ливанском государственном университете Фирас Абъяд, комментируя сводку в своём Twitter, назвал данные минздрава шокирующими. Абъяд отметил, что в период с 3 по 16 сентября количество инфицированных в стране возросло на 14%. При этом 8 сентября в Ливане был отменён целый ряд ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19.

На сегодняшний день в стране подтверждено 28 297 случаев заражения коронавирусом, количество летальных исходов составило 286, выздоровели 11 440 человек.

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