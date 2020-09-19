Ереван, , 12:34 — REGNUM В Армении за сутки было проведено 3737 тестов на SARS-CoV-2, по результатам которых выявили 244 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 19 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения.

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На сегодняшний день в Армении выявили 47 154 случая инфицирования. 42 551 человек на текущий момент выздоровел (182 за сутки), 928 (2 за сутки) — скончались. 3390 пациентов на данный момент получают лечение.

Общее число проведенных тестов на SARS-CoV-2 в Армении составило 259 664.