Киев, , 09:59 — REGNUM На Украине за сутки выявили 3240 инфицированных коронавирусом. Соответствующие данные были опубликованы 19 сентября специализированным ресурсом СНБО Украины.

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За весь период эпидемии в стране зарегистрировали 172 712 инфицированных, 3516 из которых скончались (48 за сутки), 76 754 — выздоровели (1268 за сутки).

Максимальное число выявленных случаев заражений коронавирусом SARS-CoV-2 за весь период эпидемии зарегистрировали в Киеве (19 140), Львовской области (18 129) и Харьковской области (14 464).

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Напомним, за предыдущие сутки на Украине выявили 3228 новых случаев заражений коронавирусом. На протяжении недели в стране ежедневно регистрируют более трех тысяч новых случаев заражений коронавирусом.