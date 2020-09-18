Киев, , 09:36 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 3228 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил 18 сентября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, за сутки в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 68 человек, выздоровели 1573 пациента.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировано 169 472 случая заражения, скончались 3468 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 сентября в вооружённых силах Украины СOVID-19 болели 656 человек.

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