Бейрут, , 02:41 — REGNUM В Ливане за минувшие сутки выявили 750 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливанского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Ливане достигло 27 518. Также за 18 сентября в стране скончались 18 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ливане жертвами осложнений COVID-19 стал 281 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 сентября, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 30 млн. ВОЗ отмечает, что жертвами осложнений COVID-19 уже стали более 940 тысяч человек.