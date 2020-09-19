Бразилиа, , 01:45 — REGNUM Количество выявленных летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в Бразилии с начала пандемии составило 135 793, в том числе за последние сутки — 858. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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При этом в стране зарегистрировали 4 495 183 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 39 797 фактов инфицирования были подтверждены за истекшие 24 часа.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что 3 789 139 пациентам удалось излечиться и сняться с учета медицинских служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября, по данным ВОЗ, число обнаруженных носителей коронавирусом достигло 30 055 710.

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