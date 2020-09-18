Псков, , 17:05 — REGNUM Госпитализация первых пациентов в новую инфекционную больницу Псковской области, которую несколько дней назад в режиме видеосвязи открыл президент России Владимир Путин, начнется после 25 сентября. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании областного оперативного штаба 18 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам главы комздрава, в настоящий момент в Псковской области на лечении от коронавирусной инфекции находится 475 человек, из них 132 госпитализированы, 343 — на амбулаторном лечении. Детей на лечении с коронавирусной инфекцией — 26 человек, из них четыре госпитализированы. Самое большое количество заболевших — в Пскове.

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«Коечный фонд в Псковской области для лечения коронавирусной инфекции сохраняется в 630 коек. Для госпитализации пациентов, на сегодняшний день, по-прежнем определена Псковская инфекционная больница. В настоящий момент госпитализированных — 132 пациента, из которых 108 с коронавирусной пневмонией, один пациент на ИВЛ», — пояснила Гаращенко.

Занятость коечного фонда в регионе составляет 36,3% — 234 койки, свободно коек под лечение COVID-19 — 79%. Под наблюдением врачей на дому находится 949 человек, в обсерваторе пациентов нет.

«Новая инфекционная больница откроется после 25 сентября. Тогда планируются первые госпитализации пациентов в отделение в городе Псков, с 1 октября — в городе Великие Луки», — пояснила она.

Напомним, Владимир Путин поручил реализовать этот проект во время общения с псковскими медиками 20 июня 2020 года. Строительство новой инфекционной больницы было завершено в кратчайшие сроки, всего за 2,5 месяца. В Пскове возведено отделение больницы на 200 коек, в Великих Луках — на 100 коек.