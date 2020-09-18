Псков, , 16:49 — REGNUM Учебный год начался в Псковской области в срок и без проблем, массовых заражений коронавирусом в общеобразовательных заведениях не зафиксировано. Однако с начала учебного года инфекцию выявили уже у 26 учащихся, а одну школу отправили на карантин из-за заболевшего педагога. Об этом 18 сентября заявил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании областного оперативного штаба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

По словам губернатора, в настоящий момент на дистанционное обучение до завершения всех профилактических мероприятий перешли 12 классов. А по предписанию Роспотребнадзора закрылась на карантин Полонская школа Порховского района, где положительный тест на коронавирус сдал один из учителей.

«Пока учреждение будет работать в дистанционном режиме», — пояснил Ведерников.

Кроме того, в Псковской области без согласования с Роспотребнадзором на дистанционное обучение отправили учащихся Великолукской академии физической культуры.

«Дистанционный режим обучения стоит воспринимать как крайнюю меру, когда у Роспотребнадзора имеются объективные опасения насчет дальнейшего распространения заболевания. В остальных случаях достаточно ограничиваться стандартными профилактическими мероприятиями», — резюмировал Ведерников.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковская область пока не готова к третьему этапу снятия ограничений