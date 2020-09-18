Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM В Екатеринбурге наметили проведение международного форума «Большой Урал». Об этом заявила глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова на пресс-конференции.

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На туристическое мероприятие зарегистрировались уже более тысячи посетителей. Участники форума обсудят ситуацию в отрасли в свете проходящей пандемии COVID-19 и ограничительных мер.

«Большой Урал» пройдёт 25−26 сентября 2020 года. Страной-партнёром форума стала Чешская республика.

Как сообщало ИА REGNUM, сфера туризма потеряла больше всего сотрудников в ходе пандемии, наряду с работниками торговли и общепита, согласно данным свердловских властей.

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