Москва, , 14:27 — REGNUM Власти Болгарии планируют открыть авиасообщение с Россией в ближайшее время. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Пляж в Созополе. Болгария Сергей Орлов (c) ИА Красная Весна

«По моим данным, Болгария собирается открывать авиасообщение, а также откроет авиасообщение Абхазия. Внутри России много направлений, пользующихся популярностью», — сказал Игнатьев.

По его словам, «к весне или после весны 2021 года» авиасообщение со многими странами будет восстановлено.