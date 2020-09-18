Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM В Уральском федеральном университете заболели COVID-19 пятеро человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Все случаи произошли в гуманитарном институте УрФУ (4 — со студентами, 1 — с сотрудником). Заболевшие и контактные лица изолированы.

«На дистанционное обучение переведены отдельные академические группы филологического и психологического департаментов, где обучаются заболевшие», — уточнили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 27 554 случаев заражения коронавирусом.

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