Владикавказ, , 13:51 — REGNUM В Северной Осетии из-за коронавируса госпитализированы 311 человек. У 36 из них подтвержден диагноз COVID-19, сообщили 18 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения региона. В отделениях реанимации находятся 30 пациентов, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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По данным оперативного штаба, рост новых случаев заражения коронавирусом в республике продолжается уже почти два месяца. За минувшие сутки зафиксирован самый высокий прирост числа новых пациентов — 32 человека. Общее число носителей коронавируса достигло 5440 человек.

Выздоровели 4742 пациента, в том числе 19 из них за последние сутки. Число смертей не изменилось — 68 человек за все время пандемии.

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