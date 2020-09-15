Владикавказ, , 14:15 — REGNUM В Северной Осетии в сентябре выявляют ежедневно в три раза больше пациентов с коронавирусом, чем месяцем ранее. Так, за прошедшие сутки число носителей коронавируса увеличилось еще на 32 человека. Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составило 5343 человека, сообщили 15 сентября в минздраве региона.

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Растет также и число госпитализированных. Так, за минувший день их стало больше на 33 человека. Общее число пациентов с COVID-19 и с подозрением на него, проходящих лечение в стационарах, составило 309 человек, из них 13 детей. Состояние 27 из них потребовало определения их в отделения реанимации, двенадцать человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего за все время пандемии в Северной Осетии выздоровели 4664 человека. Скончались от COVID-19 68 пациентов.