Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM В Екатеринбурге направили в Кировский районный суд уголовное дело по факту организации нелегальной миграции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Двое мужчин и одна женщина (жители Екатеринбурга) обвиняются в организации незаконного въезда и незаконного же пребывания 1986 граждан иностранных государств.

«Санкция статьи в качестве наиболее строгой меры предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», — напоминают в прокуратуре.

Преступники действовали в составе организованной группы, считает следствие. Они осуществляли противозаконные действия с февраля по октябрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Свердловской области более чем в два раза выросла миграция из стран СНГ.

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