Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) самостоятельно справляется с обеспечением санитарно-эпидемической безопасности сотрудников и учащихся, однако возможная финансовая поддержка со стороны Министерства высшего образования и науки РФ лишней не будет. Об этом ИА REGNUM заявили 18 сентября в пресс-службе ИТМО (вуз — участник проекта «5−100»).

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Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что Минобрнауки зарезервирует средства для помощи региональным вузам при закупке средств индивидуальной защиты и санитайзеров.

В Университете ИТМО отметили, что обеспечение мер безопасности в связи с угрозой коронавирусной инфекции действительно привело к росту расходов всех образовательных организаций, в том числе вузов, «и финансовая поддержка Минобрнауки, конечно, не будет излишней».

При выделении средств, считают в ИТМО, необходимо проявлять дифференцированный подход, учитывающий эпидемиологическую ситуацию в регионе, где находится вуз.

«В настоящий момент Университет ИТМО самостоятельно справляется с обеспечением необходимых профилактических мер безопасности обучающихся и сотрудников, несмотря на то, что обладает значительным контингентом, представляющим различные регионы РФ, СНГ и зарубежные страны», — заявили в вузе.

Напомним, что Петербург остается на третьей позиции по количеству случаев коронавирусной инфекции, после Москвы и Московской области. Однако уровень летальности COVID-19 в Петербурге — самый высокий в стране.