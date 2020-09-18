Москва, , 11:41 — REGNUM К началу нового учебного года в Московском физико-техническом институте (МФТИ) провели тщательную подготовку, недостатка СИЗ нет. Об этом 18 сентября ИА REGNUM заявил главный врач медицинского центра МФТИ (вуз — участник проекта «5−100») Алексей Чуршин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Учебный год-2020: под угрозой «дистанционки» — все новости»

»Была проведена крупная закупка средств индивидуальной защиты — медицинских трехслойных масок и перчаток — в достаточном количестве для наших студентов, преподавателей, персонала и посетителей вуза. Так, к началу учебного года было приобретено 515 тысяч медицинских масок, и в настоящее время мы оформляем дополнительную закупку на 700 тысяч. Итого — более миллиона», — отметил Чуршин.

Он также добавил, что вуз закупил несколько десятков тысяч медицинских перчаток, установил 243 диспенсера во всех подразделениях института для дезинфицирующих средств, которых было приобретено более 2 тыс. литров.

«На территории установлено 34 емкости для сбора использованных масок. Тепловизоры и термометры были закуплены еще в марте. Вначале мы рассматривали закупку многоразовых медицинских масок, но их необходимо стирать, а мы не были уверены, что студенты это будут делать и соблюдать все правила в инструкции. В связи с этим мы остановили свой выбор на одноразовых медицинских масках, которые можно использовать три часа, а затем воспользоваться новой», — пояснил Чуршин.

Он напомнил, что в институте соблюдают требования Роспотребнадзора, тепловизоры установлены на входе в учебные корпуса, там же всем замеряют температуру и можно взять маски и перчатки.