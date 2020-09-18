Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 сентября с начала пандемии исследование на коронавирус провели в отношении 843 757жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Средний показатель тестирования за сутки вырос на 0,7% и достиг 26 343человека на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты на коронавирус сдали 5655 нижегородцев. Накануне сообщалось о 5937 гражданах, сдавших тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области от COVID-19 за минувшие стуки скончались ещё три человека. Общее число жертв коронавируса в регионе достигло 538 человек.