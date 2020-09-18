Москва, , 11:31 — REGNUM В России наметился тренд на переселение из крупных городов. Об этом 18 сентября сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дача Левкий

«Тренд на переселение из города за город формировался не один раз. В какой-то момент они достигали пика, потом происходит разворот — города опять оказывались гравитационными центрами, притягивающими массы людей», — сказал Федоров.

Эксперт признался, что, по его ощущениям, на данный момент в обществе формируется запрос на переезд из городов.

«Такое ощущение, что вот мы сейчас находимся на той стадии нового цикла, когда формируется запрос на переселение из города за город. Туда, кажется, начинает дуть ветер, многие флюгеры начинают туда показывать», — заявил Федоров.

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