Нижний Новгород, , 11:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 сентября выявили 161 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 166 выявленных за сутки носителях коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии выявлено 30 435 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки выписаны 139 нижегородцев, с начала наблюдения выздоровели 27 020 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, скончались от последствий заражения коронавирусом 538 жителей области, трое — за минувшие сутки. Таким образом, с учетом всех выздоровевших и скончавшихся, в настоящее время пытаются преодолеть инфекцию 2877 нижегородцев.

ИА REGNUM напоминает, по данным областного минздрава на 17 сентября, за предыдущие сутки коэффициент распространения инфекции увеличился на 0,05 и составил 1,02. Показатель свободного коечного фонда не изменился и составляет 19%.