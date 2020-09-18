Махачкала, , 11:25 — REGNUM Пять пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли в Дагестане 17 сентября. Всего в республике с начала пандемии скончались уже 538 человек, заразившиеся коронавирусом, сообщил 18 сентября федеральный оперативный штаб.

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Отметим, что в текущем месяцев в Дагестане случаи летального исхода не были зафиксированы лишь однажды — 5 сентября. Умерли с начала месяца уже 39 человек с COVID-19.

К настоящему времени в Дагестане зарегистрировано более 12,4 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, 84 носителя инфекции в республике были выявлены накануне. Выздоровели в регионе почти 10,7 тыс. человек с подтвердившимся диагнозом (+72 за сутки), или более 85,8% от общего числа инфицированных.

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