Махачкала, , 09:58 — REGNUM Первая партия отечественной вакцины от коронавируса в количестве 42 доз поступила в Дагестан, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе минздрава республики. Препарат разработан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

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Поступившая партия предназначена для вакцинации медицинских работников, находящихся в группе риска. Отмечается, что прививку будут делать только по желанию. По данным ведомства, среди медиков уже имеются первые добровольцы.

«Иммунизация обеспечит максимальную защиту медиков от возможного инфицирования новым коронавирусом и поможет предотвратить возникновение тяжелых последствий», — приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Джамалудина Гаджиибрагимова.

В ближайшие дни в Дагестане ожидаются новые поставки вакцины от COVID-19. Для хранения препаратов в республике закуплено 60 микропроцессорных морозильников, которые распределены по медучреждениям.