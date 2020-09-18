Красноярск, , 11:10 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на сегодня, 18 сентября, за минувшие сутки были выписаны 79 пациентов с коронавирусом. За это же время скончался один человек. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Напомним, что ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что за сутки в Красноярском крае было выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В Красноярском крае выросло число выявленных случаев заражения за сутки

«Случаи заражения регистрировались во всех территориях края», — уточняет оперштаб.

Всего в регионе выявлено 18 751 случай заражения коронавирусом, 14 628 пациентов выписаны, 526 человек скончались.