Красноярск, , 11:05 — REGNUM В Красноярском крае, по данным на 14:00 (время местное) сегодня, 18 сентября, за минувшие сутки выявлено 103 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

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Всего на территории края зарегистрирован 18 751 лабораторно подтверждённый случай заражения коронавирусом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 652,4. Темп прироста за сутки — 0,6%», — уточняет ведомство.

Под медицинским наблюдением на дому сейчас находится 2521 человек.